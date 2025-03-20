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Илона Маска – убить, Tesla – сжечь. В США началась гражданская война против владельцев электрокаров

Илона Маска – убить, Tesla – сжечь. В США началась гражданская война против владельцев электрокаров

Илон Маск заявил, что его хотя убить. Электромобили горят по всей стране, экстремисты создали интерактивный сайт, на котором отслеживают точки продаж Tesla.

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Комментарии
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Eduard
Маск молодец,он не марионетка,он сам по себе!
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23 час.
Eduard
Что вы от пркступников ждали.Мы называем преступников преступниками.Что на Украине,что в Америке это те же рожи!
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23 час.
Eduard
А убивают в США каждый день,в стране море оружия!
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23 час.
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