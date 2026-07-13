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Новости Липецка

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Фонд «Милосердие» поддержит жителей Липецкой области новыми социальными проектами

Фонд «Милосердие» поддержит жителей Липецкой области новыми социальными проектами

Благотворительный фонд «Милосердие» продолжает развивать социальные инициативы в Липецкой области. Волонтеры запускают новые проекты, направленные на поддержку паллиативных больных и одиноких пожилых людей.

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