Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лукашенко поднял налог для богатых белорусов. Нашим "верхам" есть чему поучиться

Лукашенко поднял налог для богатых белорусов. Нашим "верхам" есть чему поучиться

Вновь Беларусь демонстрирует свою продвинутость в сфере экономики и социальной справедливости, оставляя далеко позади Россию.

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Комментарии
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Александр Рожков
Не пора ли уже прекратить надеяться, что эти верхи чему то научатся (без посторонней помощи)?
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10 час.

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