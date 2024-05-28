Всю ночь артиллерия и ВВС Израиля наносили удары по Рафаху на юге сектора Газа Всю ночь артиллерия и ВВС Израиля наносили удары по Рафаху на юге сектора ГазаРуководство Израиля ожидаемо проигнорировало недавнее решение Международного уголовного суда ООН, предписывающее ЦАХАЛ прекратить военные действия на юге сектора Газа, открыть единственный ранее периодически действовавший пропускной пункт на границе с Египтом для пропуска в анклав гуманитарных грузов и допустить следователей.