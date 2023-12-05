Инвесторы из Казахстана скопили $166 млн активов, замороженных в России

Заблокированные активы инвесторов из Казахстана, которые вложены в бумаги российских эмитентов, к концу 2023 года достигли $166 млн, передает местное издание LS со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) республики.