Инвесторы из Казахстана скопили $166 млн активов, замороженных в России

Заблокированные активы инвесторов из Казахстана, которые вложены в бумаги российских эмитентов, к концу 2023 года достигли $166 млн, передает местное издание LS со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) республики.
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