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Челябинская область обогнала среднероссийские темпы роста промышленности

Челябинская область обогнала среднероссийские темпы роста промышленности

В 2021 году индекс промышленного производства на Южном Урале составил 107,3%. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ темпов развития промышленности региона за 2021 год.

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