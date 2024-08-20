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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google завершает программу вознаграждений за поиск багов в приложениях для Androi...

Google завершает программу вознаграждений за поиск багов в приложениях для Androi...

Google завершает программу вознаграждений за поиск багов в приложениях для AndroidКомпания Google объявила о закрытии программы вознаграждений за обнаружение уязвимостей в Android-приложениях, известной как Google Play Security Reward Program (GPSRP).

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