Google завершает программу вознаграждений за поиск багов в приложениях для Androi...

Google завершает программу вознаграждений за поиск багов в приложениях для AndroidКомпания Google объявила о закрытии программы вознаграждений за обнаружение уязвимостей в Android-приложениях, известной как Google Play Security Reward Program (GPSRP).
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