Sifu проходят за 40 минут, трейлеры The Wolf Among Us 2 и Atomic Heart раскрывают окна релиза, Фил Спенсер намеревается сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда, фанаты выражают недовольство первым большим DLC для Crusader Kings III, следующая Assassin’s Creed может оказаться меньше по масштабу, .