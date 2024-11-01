Федор Болтин: «Бюджет культуры – бюджет развития»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о проекте бюджета города Сегодня пятница, но не последний рабочий день недели, поэтому хочу заранее поздравить всех читателей «Петербургского дневника» с Днем народного единства! Этому государственному празднику будут посвящены специальные события в наших учреждениях культуры, основной торжественный концерт по традиции состоится в БКЗ «Октябрьский».