Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе в 17-м сезоне за карьеру, повторив рекорд для топ-4 лиг Северной Америки

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Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе 17 сезонов, повторив рекорд для топ-4 лиг Америки. Три игрока «Питтсбурга» – защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин – приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:2).