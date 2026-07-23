Западный берег и сектор Газа: По сообщениям, должностные лица Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрыли деревню Бейт-Фурик по состоянию на полдень по местному времени после того, как израильтянин был ранен в результате предполагаемого террористического нападения на ферму Авраама недалеко от поселения Илон Море, к северо-востоку от Наблуса в мухафазе Наблус, Западный берег.