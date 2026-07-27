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Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов подал апелляцию на решение по делу о подкупе судей. Он приговорен к двум годам колонии

Бывший генеральный директор « Торпедо » Валерий Скородумов пытается обжаловать свой приговор. Напомним, в июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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