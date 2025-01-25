У Трампа отчитались о победе над Мексикой. Пока что только на картах

Министерство внутренних дел США сообщило на своем сайте, что «с гордостью объявляет» о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самая высокая вершина Северной Америки — гора Денали на Аляске — теперь будет носить имя горы Мак-Кинли.
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