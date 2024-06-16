Тяжелоатлетка  Габриэла Данилова стала поводом для гордости Молдовы

Молдавская спортсменка Габриэла Данилова стала чемпионкой Европы в категории до 15 лет. В соревнованиях в рывке в весовой категории до 45 кг ученица Муниципальной школы-интерната спортивного профиля зафиксировала результат 60 кг, а в броске – 71 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии