Тяжелоатлетка  Габриэла Данилова стала поводом для гордости Молдовы

Молдавская спортсменка Габриэла Данилова стала чемпионкой Европы в категории до 15 лет. В соревнованиях в рывке в весовой категории до 45 кг ученица Муниципальной школы-интерната спортивного профиля зафиксировала результат 60 кг, а в броске – 71 кг.