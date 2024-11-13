Украина обманула всех

Сергей Савчук 13 ноября 2024 г., 8:00 Третий год, пока идут боевые действия в рамках СВО, с приближением осенне-зимнего периода на первый план всплывает вопрос, как Украина будет проходить очередной отопительный сезон.
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