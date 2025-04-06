Особо опасен: жителя Эстонии выдворили из страны из-за демонстрации герба России (ФОТО)

Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России в соц. сети. Жителя Таллина Константина Горлова обвинили в том, что во время трансляции в у него на заднем плане висел флаг ФК «Спартак», на котором было изображение двуглавого орла.
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