Особо опасен: жителя Эстонии выдворили из страны из-за демонстрации герба России (ФОТО)

Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию элемента герба России в соц. сети. Жителя Таллина Константина Горлова обвинили в том, что во время трансляции в у него на заднем плане висел флаг ФК «Спартак», на котором было изображение двуглавого орла.