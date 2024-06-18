В Польше заявили, что демилитаризация Украины стратегически выгодна Варшаве

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Россия успешно ведет демилитаризацию Украины, это также должно стать стратегической целью Польши, поскольку от этого зависит выживание страны, заявил обозреватель Mysl Polska Петр Панасюк.
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