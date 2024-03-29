Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    государство  помогает  одинаково!!  а  что  погибших  в  теракте  деньгами  завалили-это  частные  деньги!!Оскорбительные вы...
  • Галина
    Статья попахивает нехорошо. Автор, зачем это? Травите людей друг на друга.Значит кому то это надо?И ведь многие ведут...Оскорбительные вы...
  • Аудрюс
    Уважаемый! Хочу напомнить, что самым коррумпированным государством на земле считаются США! Вот там действительно все ..."Платили всего по...

"Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"

"Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"

Интересная жизнь с Vera Star Как это часто бывает в нашей стране, после того как случается какая-нибудь масштабная трагедия, начинают всплывать крайне неприятные факты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Как-то ципсотой пованивает от вас...Осторожнее
Ответить
29 мин.
Аудрюс
Ну если все действительно так, как описано в статье, то ребята должны понести заслуженное наказание... Но я бы поостерегся делать преждевременные выводы.. Откуда у автора такие данные? Очень я сомневаюсь, что без регистрации на кадастровый учет возможно было проводить подобные мероприятия! Хотя за деньги сегодня все возможно....
Ответить
28 мин.
Аудрюс
Уважаемый! Хочу напомнить, что самым коррумпированным государством на земле считаются США! Вот там действительно все сгнило! Почти не осталось мостов, которые бы не требовали капитального ремонта... А жд аварии это, для США, уже обыденное дело... Россия не самый плохой уголок на планете!
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх