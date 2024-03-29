"Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"
Интересная жизнь с Vera Star
Как это часто бывает в нашей стране, после того как случается какая-нибудь масштабная трагедия, начинают всплывать крайне неприятные факты.
Комментарии
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Как-то ципсотой пованивает от вас...Осторожнее
Ну если все действительно так, как описано в статье, то ребята должны понести заслуженное наказание... Но я бы поостерегся делать преждевременные выводы.. Откуда у автора такие данные? Очень я сомневаюсь, что без регистрации на кадастровый учет возможно было проводить подобные мероприятия! Хотя за деньги сегодня все возможно....
Уважаемый! Хочу напомнить, что самым коррумпированным государством на земле считаются США! Вот там действительно все сгнило! Почти не осталось мостов, которые бы не требовали капитального ремонта... А жд аварии это, для США, уже обыденное дело... Россия не самый плохой уголок на планете!
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