"Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"

Аудрюс

Ну если все действительно так, как описано в статье, то ребята должны понести заслуженное наказание... Но я бы поостерегся делать преждевременные выводы.. Откуда у автора такие данные? Очень я сомневаюсь, что без регистрации на кадастровый учет возможно было проводить подобные мероприятия! Хотя за деньги сегодня все возможно....