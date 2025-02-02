Более 600 студентов Поморья завершат обучение в рамках проекта «Профессионалитет» в 2025 году

Студенты освоят специальности сварщика, электромонтера, машиниста-лесозаготовителя, медицинской сестры, фармацевта и другиеС 2023 года в регионе работают три образовательных кластера: лесной «ПрофиПром» на базе Новодвинского индустриального техникума, педагогический «ПРОобразование» на базе Архангельского педагогического колледжа и медицинский «МедиПроф» на базе Архангельского медицинского колледжа.