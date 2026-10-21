Julia Stiles reunited with the "10 Things I Hate About You" cast on "Dancing with the Stars" after performing a tribute to Heath Ledger.
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