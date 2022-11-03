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Гарлэнд вернулся в строй после 5 пропущенных матчей, набрал 29 очков и 12 передач в победной игре с «Селтикс»

Гарлэнд вернулся в строй после 5 пропущенных матчей, набрал 29 очков и 12 передач в победной игре с «Селтикс»

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд провел первый матч после серьезной травмы левого глаза, вернувшись в строй в игре против «Бостона» (114:113) в среду.

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