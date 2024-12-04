В Евросоюзе проституцию постепенно делают обязательной

В российских СМИ незамеченной прошла новость, бурно рекламируемая на Западе. При этом она все же достаточно значима и для нас, поскольку правительства ЕС и США собираются навязать такой же "прогрессивный опыт" всему миру, для чего уже активизированы и "наши" иноагенты.
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