В Евросоюзе проституцию постепенно делают обязательной

В российских СМИ незамеченной прошла новость, бурно рекламируемая на Западе. При этом она все же достаточно значима и для нас, поскольку правительства ЕС и США собираются навязать такой же "прогрессивный опыт" всему миру, для чего уже активизированы и "наши" иноагенты.