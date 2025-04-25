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На Западе раскрыли потенциальные последствия конфликта на Украине для всего мира

На Западе раскрыли потенциальные последствия конфликта на Украине для всего мира

Малинен предрек продолжение конфликта на Украине в Европе и на Ближнем Востоке Если мирное урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто, то он продолжится во всем мире, предрек в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

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