На Западе раскрыли потенциальные последствия конфликта на Украине для всего мира

Малинен предрек продолжение конфликта на Украине в Европе и на Ближнем Востоке Если мирное урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто, то он продолжится во всем мире, предрек в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.