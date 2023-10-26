Ростех передал Минобороны первую партию самоходных колесных гаубиц «Мальва»

Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.