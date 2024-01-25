Ловчев считает, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» все же состоится

Евгений Ловчев высказался о ситуации вокруг возможного перехода Наира Тикнизяна в «Зенит». Легендарный ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями об эпопеи вокруг сорвавшегося перехода Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».