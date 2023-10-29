МИД Японии: ситуация на Ближнем Востоке погружает мир в неопределенность

Мировая экономика столкнулась со сложным кризисом, в результате которого нарушены цепочки поставок по обеспечению продовольствием и энергией, а текущая ситуация между Израилем и Палестиной является угрозой повышения уровня неопределенности, заявила на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле глава японского МИД Ёко Камикава, 29 октября сообщает РИА Новости.
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