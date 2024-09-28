По данным Digital Foundry, консольная версия God of War Ragnarok в некоторых случаях выгляди...

По данным Digital Foundry, консольная версия God of War Ragnarok в некоторых случаях выглядит лучше ПК-портаПК-порт God of War Ragnarok, безусловно, хорош, но он предлагает мало возможностей для масштабирования визуальных настроек за пределами версии для PlayStation 5 и иногда выглядит хуже, чем она.