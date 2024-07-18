В Калужской области полицейские и общественники проводят профилактическую акцию «Внимание! Мошенники!»

Сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с членом Общественного Совета при территориальном органе Виктором Цуриковым на автостанции Малоярославца побеседовали с гражданами об основных способах защиты от мошенничества.
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