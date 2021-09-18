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«Коммунисты хайпуют»: краевой избирком собрал рабочую группу из-за действий Шульги

«Коммунисты хайпуют»: краевой избирком собрал рабочую группу из-за действий Шульги

Руководитель рабочей группы центра общественного наблюдения, член Общественной палаты Приморского края Валентин Лабонин рассказал, что для выяснения всех обстоятельств инцидента и его правовой оценки в краевом избиркоме собрана рабочая группа.

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