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Газета.ру

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Мирошник: Украина отказывается забирать большое число тел погибших солдат ВСУ

Мирошник: Украина отказывается забирать большое число тел погибших солдат ВСУ

Власти Украины отказываются забирать большое количество тел погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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