Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карта Мира, как она видится из Вашингтона

Карта Мира, как она видится из Вашингтона

Мы, занятые очищением бывшей УССР от выруси, которую там взрастили наши геополитические "партнёры", забываем о том, что с точки зрению любого другого глобального игрока картина Мира выглядит несколько иначе, чем кажется нам с нашей позиции.

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