Родителям посоветовали позволить ребенку попробовать разные виды активности

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала вовлекать детей в спорт через игру, совместные семейные активности и возможность выбрать подходящую секцию, сообщает NEWS.
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