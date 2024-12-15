Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев

Леонтий Букштейн

Ну и что? Кто знает, какие сумасшедшие объемы домашних заданий у детей, начиная с младших классов? Одному из родителей просто нужно бросать работу и сидеть с детьми ( особенно, если их двое-трое) над выполнением домашних заданий. У нас что, Минобр вообще не исследует школу, ее нагрузку даже на неглупых детей, и что уже говорить о хамах и дураках?