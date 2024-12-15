Повисла история с девочками из Дзержинска, которые в присутствии всего класса дважды влепили тортом в лицо своей учительнице.
Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ну и что? Кто знает, какие сумасшедшие объемы домашних заданий у детей, начиная с младших классов? Одному из родителей просто нужно бросать работу и сидеть с детьми ( особенно, если их двое-трое) над выполнением домашних заданий. У нас что, Минобр вообще не исследует школу, ее нагрузку даже на неглупых детей, и что уже говорить о хамах и дураках?
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13 час.
Галина Друзина
Я, когда училась, для нас учитель был как Бог, что бы на учителя повысить голос или огрызаться, даже хулиганы этого не могли себе позволить, а сейчас детей распустили до беспредела.
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12 час.
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