Билл Гейтс хочет поставить ИИ под мировой контроль

Билл Гейтс снова пришёл к человечеству с добрыми новостями.
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"поставить ИИ под мировой контроль" следует читать, как "поставить под контроль кукловодов", от лица которых Билл и несёт пургу, как бы заботясь о человечестве. что, кто-то поверил?
Дельное предложение требующее тщательного изучения и внедрения. А вот с работающих людей, налог, следует уменьшить...
всё,что предлагает этот деятель, нужно рассматривать под микроскопом уж очень подозрительная у него репутация
Гейтс дело говорит...его статья-об опасности и необходимости контролировать гидру ИИ....а аффтырь требует разжевать ему методику решения проблемы с перечнем законов,контролирующих лиц и суммы штрафов...