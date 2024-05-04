Роспотребнадзор поделился лайфхаком по выбору кулича

Цвет должен быть равномерным, а верхушка – сухой К православной Пасхе Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало в Телеграм-канале рекомендации при выборе готового кулича к праздничному столу.
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