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Власти ХМАО засекретили затраты компаний на подготовку к зиме, сославшись на геополитику

Власти ХМАО засекретили затраты компаний на подготовку к зиме, сославшись на геополитику

Затраты компаний — как энергетических, так и ресурсоснабжающих организаций Ханты-Мансийского автономного округа — на подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов не подлежат раскрытию в связи с геополитической обстановкой.

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