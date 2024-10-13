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Разработан новый метод наблюдения за изменениями в материалах на атомном уровне

Разработан новый метод наблюдения за изменениями в материалах на атомном уровне

Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж Министерства энергетики США разработали метод наблюдения за изменениями в материалах на атомном уровне, который открывает новые возможности для понимания и разработки материалов для квантовых вычислений и электроники.

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