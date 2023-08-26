Отец решил уйти из семьи. Он от счастья светится, а мама угасает на глазах

Я понимаю, что мои родители люди взрослые и должны решать свои проблемы самостоятельно. Но с другой стороны – очевидно, что они часть моей жизни, и я не могу абсолютно абстрагироваться от того, что происходит.
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