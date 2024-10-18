Иркутский ученый намерен создать препарат от клещевого энцефалита

Иркутский ученый Максим Хаснатинов и его команда из лаборатории трансмиссивных инфекций «Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека» совершили значительный прорыв в разработке новых лекарственных средств против клещевого энцефалита.
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