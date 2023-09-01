АК

Александр Киевская Русь

Все дело в том, как понимать реальность в Украине и в отношении к России. Тотальная ненависть США к России приводит к тому, что США будет защищать режим на Украине, так как этот режим антироссийский. - И до тех пор, пока официальная позиция США в отношении фашистского режима Украины не изменится, до тех пор на Украине будет фашистский режим. - Конечно, официальные чиновники Украины свой режим фашистским не называют. И здесь хочу привести знаменитые слова бывшего премьера Англии Черчилля - фашисты будущего будут называть себя демократами.