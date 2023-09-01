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В США допустили, что конфликт на Украине может длиться десятилетия

В США допустили, что конфликт на Украине может длиться десятилетия

Global Look Press/Alex Edelman Конфликт на Украине может продлиться десятилетия, если Вашингтон продолжит финансировать Киев.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Все дело в том, как  понимать реальность в Украине и в отношении к России.  Тотальная ненависть США к России  приводит к тому,   что США будет защищать  режим  на Украине, так как  этот режим антироссийский. - И до тех пор, пока официальная позиция США в отношении  фашистского режима Украины не изменится,  до тех пор на Украине   будет фашистский режим.  - Конечно, официальные  чиновники Украины свой режим фашистским не называют. И здесь хочу привести  знаменитые слова  бывшего премьера Англии Черчилля -  фашисты будущего будут называть себя демократами.
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