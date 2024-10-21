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Царьград

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Вице-спикер ГД Кузнецова: родные могут удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

Вице-спикер ГД Кузнецова: родные могут удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

Желающих удочерить ребёнка, оставленного в турецком аэропорту, оказалось много.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что новорождённую девочку, которую мать оставила в туалете в аэропорту Антальи, смогут усыновить родные.

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