Вице-спикер ГД Кузнецова: родные могут удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

Желающих удочерить ребёнка, оставленного в турецком аэропорту, оказалось много.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что новорождённую девочку, которую мать оставила в туалете в аэропорту Антальи, смогут усыновить родные.
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