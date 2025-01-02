В народном календаре – Игнатьев день. Считается, что 2 января нужно обязательно сделать уборку и пройти весь дом со свечой, чтобы изгнать все плохое.
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В народном календаре – Игнатьев день. Считается, что 2 января нужно обязательно сделать уборку и пройти весь дом со свечой, чтобы изгнать все плохое.