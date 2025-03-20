С фигурантов дела об афере с заграждениями в Курской области взыскали 4,1 млрд рублей

Суд постановил взыскать 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с бывших руководителей Корпорации развития Курской области, ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
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