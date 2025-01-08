ВС РФ ведут зачистку после подавления контратаки ВСУ в курском приграничье

Подавив провальную попытку контратаки ВСУ в районе хутора Бердин наши военные приступили к зачистке, в ходе которой громят остатки украинских войск и продолжают вытеснять противника из курского приграничья.
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