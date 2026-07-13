Директор NASA посетил космодром Байконур для встречи с экипажем МКС

Руководитель NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, чтобы в числе прочего провести личную встречу с международным экипажем перед их полётом на Международную космическую станцию и присутствовать при запуске ракеты.
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