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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Родительское собрание.

Родительское собрание.

В ГУО ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ в рамках Недели правовых знаний,´Быть законопослушным- это престижно!´ с целью формирования безопасного и ответственного поведения детей и подростков в летний период состоялось общешкольное родительское собрание на тему: ´Безопасные каникулы´.

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