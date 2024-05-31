В ГУО ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ в рамках Недели правовых знаний,´Быть законопослушным- это престижно!´ с целью формирования безопасного и ответственного поведения детей и подростков в летний период состоялось общешкольное родительское собрание на тему: ´Безопасные каникулы´.