В ГУО ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ в рамках Недели правовых знаний,´Быть законопослушным- это престижно!´ с целью формирования безопасного и ответственного поведения детей и подростков в летний период состоялось общешкольное родительское собрание на тему: ´Безопасные каникулы´.
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