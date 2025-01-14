Экологи Серпухова обнаружили, что вода в Кюльке не соответствует нормативам

Нормативам, утвержденным для водоемов рыбохозяйственного значения, не соответствует вода в реке Кюльке на территории городского округа Серпухов, сообщает 14 января пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
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