После затянувшегося ремонта школу в Оби официально открыли

Учебное заведение должны были открыть еще в 2023 году, однако этого не случилось. Родители учеников обращались на прямую линию с президентом РФ, а следователи возбуждали уголовное дело по факту срыва сроков ремонта.
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