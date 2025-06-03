Мадуро: заявление премьера Великобритании о подготовке к войне безумие

Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне является безумным, и предложил создать в Европе антивоенное движение, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 июня в программе «С Мадуро +» в эфире телеканала Venezolana de Televisión.