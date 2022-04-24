Спелеолог оценил, сколько времени способны продержаться боевики в подземелье «Азовстали»

«Панические атаки, инфекции и антисанитария – и вплоть до «голодного психоза» После того, как Владимир Путин запретил нашим военным брать штурмом промзону на заводе «Азовсталь», где засели украинские нацбатальоны, многих читателей «МК» интересует, как долго те смогут продержаться в подземелье? О том, как влияет на человеческую психику изоляция и жизнь без солнечного света, мы попросили рассказать спелеолога и врача-психиатра Владислава КРАСИНА, который на собственном опыте знает, каково оказаться «погребенным заживо».