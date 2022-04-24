Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Скиф Туран
    Родину, продают за "сребреники" или "печеньки нуланд", бескорыстных предателей не бывает.О природе любви М...
  • Яна
    Украина, как государство, не должна существовать однозначно. Она должна быть регионом нашей страны. И в этом случае в...Третья фаза спецо...
  • Регина Толстоброва
    Сколько развелось развратных, психически  больных людей.Гоголь-центр как ...

Спелеолог оценил, сколько времени способны продержаться боевики в подземелье «Азовстали»

Спелеолог оценил, сколько времени способны продержаться боевики в подземелье «Азовстали»

«Панические атаки, инфекции и антисанитария – и вплоть до «голодного психоза» После того, как Владимир Путин запретил нашим военным брать штурмом промзону на заводе «Азовсталь», где засели украинские нацбатальоны, многих читателей «МК» интересует, как долго те смогут продержаться в подземелье? О том, как влияет на человеческую психику изоляция и жизнь без солнечного света, мы попросили рассказать спелеолога и врача-психиатра Владислава КРАСИНА, который на собственном опыте знает, каково оказаться «погребенным заживо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх